Во вторник число зараженных COVID-19 в штате превысило 409 тыс. человек.

Калифорния стала лидером по числу заражений коронавирусом в США. Об этом сообщила местная газета Los Angeles Times.

До этого долгое время Нью-Йорк возглавлял список штатов по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава, в штате заболели 407 326 человек. Газета Los Angeles Times насчитала 408 181 случай коронавируса. Всего в Соединенных Штатах заболели более 3,9 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибло 142 тыс. пациентов.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В мире заболели свыше 14,5 млн человек, погибли 607 тыс. пациентов.

Ранее мы сообщили, что в Британии намерены расширить полномочия спецслужб.

Видео: Youtube/ABC News