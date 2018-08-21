Институт правоведения и предпринимательства в Пушкине лишился аккредитации

Теперь студенты ищут учебные заведения, в которые можно перевестись.

Петербургский Институт правоведения и предпринимательства лишился аккредитации. Об этом 17-го июня сообщил "Петербургский дневник".

Негосударственный вуз находится в Пушкине. В ходе проверки Рособрнадзор обнаружил, что в рабочей программе на факультете управления не было проставлено количество лекционных часов по одной из дисциплин. Хотя на следующей странице этот пробел был ликвидирован, вузу вынесли приговор.

Студенты оказались в нелегкой ситуации. Теперь им предстоит выбрать вуз для перевода. При этом они должны подобрать учебное заведение с более-менее похожей программой.

По словам ректора Института Татьяны Козловой, в вузе обучаются 400 человек. Сто из них уже готовы к переводу в Морской технический университет. Те, кто учились бесплатно, надеются на то, что вуз сможет вернуть аккредитацию. "Бюджетники" составляют около 20% от всех учащихся в ИПП.

За последние три года в Петербурге закрылись восемь негосударственных вузов. В основном они обучали менеджменту, психологии и творческим специальностям.

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Фото: vk.com/ippspb