Стало известно, сколько зарабатывают ректоры в Петербурге

В список попали из 25 самых богатых ректоров попали четверо петербургских руководителей ВУЗов.

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко возглавил список самых богатых руководителей ВУЗов в России. Об этом сообщает РБК.

Годовой доход Литвиненко в 2018 году составил 236,9 млн рублей, что на 5% меньше его доходов годом ранее. Месячная зарплата ректора составляет 570 тыс. рублей. Он также владеет 19,35% пакета акций компании "ФосАгро" - крупного производителя химических удобрений. В общей сложности в 2018 году ВУЗ и компания принесли ему чуть больше 20 миллионов рублей.

Второе место в рейтинге занял ректор РАНХиГС Владимир Маус годовым доходом 107,6 млн рублей. А тройку лидеров замкнул глава Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, заработавший 60 млн рублей.

Помимо Владимира Литвиненко в Топ самых богатых ректоров России также попал руководители других петербургских ВУЗов: руководитель Политехнического университета Андрей Рудской (19,7 млн/16-е место), глава Университета путей сообщения Александры Панычев (16 млн/20-е место) и глава СПбГУ Николай Кропачев (13,7 млн/ 25-е место).

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