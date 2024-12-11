Стало известно, какие зарплаты предлагают петербуржцам в начале 2025 года

Средняя зарплата горожанина составила 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем было в прошлом году зимой.

Согласно последнему исследованию рынка труда в Петербурге, проведённому компанией hh.ru, жители города активно завершили 2024 год и начали 2025-й. Средняя зарплата горожанина составила 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем было в прошлом году зимой. Самые высокие доходы предлагаются топ-менеджерам (более 141 тысячи рублей), специалистам в автобизнесе (более 120 тысяч рублей) и в сфере инвестиций (также свыше 120 тысяч рублей). Высоко оплачиваемыми остаются транспортная отрасль (более 111 тысяч рублей), строительство (100 тысяч рублей), IT-сектор (100 тысяч рублей) и сельское хозяйство (100 тысяч рублей). За прошедший год наибольший рост доходов наблюдался среди специалистов по продаже и ремонту автомобилей (+20 тысяч рублей), водителей, логистов и курьеров (в среднем +19,9 тысяч рублей), страховщиков (+16 тысяч рублей) и работников сельского хозяйства (+16 тысяч рублей).

Более половины опрошенных компаний (58%) увеличили оклады своим сотрудникам в 2024 году. В 33% организаций заработные платы остались без изменений, а в 6% случаев были снижены. Оставшиеся 3% респондентов затруднились дать точный ответ. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, в нём участвовали 1362 целевых работодателя из различных регионов России. Примечательно, что процент компаний, увеличивших зарплату сотрудникам, в 2024 году оказался ниже, чем в 2023 году (58% против 68%). При этом доля компаний, снизивших зарплату, увеличилась с 1% до 6%. Доля компаний, сохранивших оплату труда на прежнем уровне, также возросла.

По словам Натальи Даниной, главного эксперта hh.ru по рынку труда и руководителя направления клиентской эффективности, резкий рост зарплат обусловлен высокой конкуренцией за квалифицированных специалистов. Согласно данным Росстата, номинальная начисленная зарплата за первые девять месяцев 2024 года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru составил 20%. Начавшийся в середине 2023 года взрывной рост зарплат продолжился и в 2024 году, однако компании стали реже увеличивать зарплаты и чаще сохранять их на прежнем уровне.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы планируют тратить больше времени на семью в 2025 году.

Фото: Piter.TV