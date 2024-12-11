Петербуржцы планируют тратить больше времени на семью в 2025 году

Кроме того, 39% респондентов назвали саморазвитие одной из ключевых целей на предстоящий год, столько же участников уделяют особое внимание здоровью.

Аналитическая служба hh.ru провела исследование, которое выявило приоритеты петербуржцев на 2025 год. Основные направления внимания – карьера, семья и личностное развитие. Опрос был проведен в декабре 2024 года среди 5300 человек.

Согласно результатам исследования, 56% участников опроса из Санкт-Петербурга заявили о намерении сосредоточиться на карьерном росте в следующем году. Эта цифра немного ниже показателей прошлого года, когда около 65% респондентов выражали такое намерение. Одновременно 51% опрошенных отметили важность семьи в своих планах на 2025 год, что демонстрирует значительный рост по сравнению с предыдущими годами (менее 40% годом ранее).

Кроме того, 39% респондентов назвали саморазвитие одной из ключевых целей на предстоящий год, столько же участников уделяют особое внимание здоровью. 24% планируют улучшить свое образование, а еще 24% намерены уделить больше времени своим увлечениям. Спорт оказался важной частью жизни для 18% опрошенных, а друзья – для 9%.

Наибольшую ориентацию на карьеру продемонстрировали участники из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), Алтайского края и Калужской области (по 71%). Меньший акцент на работу сделали респонденты из Рязанской области (всего 42%). Семейные ценности особенно важны для жителей Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%). Саморазвитием чаще занимаются жители Новосибирской области и Татарстана (по 49%), а также Томской области (47%).

В профессиональной среде наибольшее внимание карьере уделяют специалисты из областей искусства, развлечений и медиа (77%), информационных технологий (66%) и туризма, гостиниц и ресторанов (65%). Менее всего на работу ориентированы сотрудники домашнего и обслуживающего персонала (32%).

Исследование показало, что мужчины чаще женщин стремятся к развитию карьеры (59% против 55%), однако оба пола одинаково ценят семейные ценности (по 53%). Женщины чаще мужчин планируют посвящать время саморазвитию (42% против 35%) и здоровью (41% против 33%).

Молодежь в возрасте 18-24 лет чаще других планирует уделять время друзьям, спорту, хобби и образованию, а также делает ставку на карьеру и саморазвитие. Для респондентов в возрасте 25-44 лет важнее всего семья.

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