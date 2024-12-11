Петербуржцы планируют тратить больше времени на семью в 2025 году

Аналитическая служба hh.ru провела исследование, которое выявило приоритеты петербуржцев на 2025 год. Основные направления внимания – карьера, семья и личностное развитие. Опрос был проведен в декабре 2024 года среди 5300 человек.
Согласно результатам исследования, 56% участников опроса из Санкт-Петербурга заявили о намерении сосредоточиться на карьерном росте в следующем году. Эта цифра немного ниже показателей прошлого года, когда около 65% респондентов выражали такое намерение. Одновременно 51% опрошенных отметили важность семьи в своих планах на 2025 год, что демонстрирует значительный рост по сравнению с предыдущими годами (менее 40% годом ранее).
Кроме того, 39% респондентов назвали саморазвитие одной из ключевых целей на предстоящий год, столько же участников уделяют особое внимание здоровью. 24% планируют улучшить свое образование, а еще 24% намерены уделить больше времени своим увлечениям. Спорт оказался важной частью жизни для 18% опрошенных, а друзья – для 9%.
Наибольшую ориентацию на карьеру продемонстрировали участники из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), Алтайского края и Калужской области (по 71%). Меньший акцент на работу сделали респонденты из Рязанской области (всего 42%). Семейные ценности особенно важны для жителей Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%). Саморазвитием чаще занимаются жители Новосибирской области и Татарстана (по 49%), а также Томской области (47%).
В профессиональной среде наибольшее внимание карьере уделяют специалисты из областей искусства, развлечений и медиа (77%), информационных технологий (66%) и туризма, гостиниц и ресторанов (65%). Менее всего на работу ориентированы сотрудники домашнего и обслуживающего персонала (32%).
Исследование показало, что мужчины чаще женщин стремятся к развитию карьеры (59% против 55%), однако оба пола одинаково ценят семейные ценности (по 53%). Женщины чаще мужчин планируют посвящать время саморазвитию (42% против 35%) и здоровью (41% против 33%).
Молодежь в возрасте 18-24 лет чаще других планирует уделять время друзьям, спорту, хобби и образованию, а также делает ставку на карьеру и саморазвитие. Для респондентов в возрасте 25-44 лет важнее всего семья.
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Фото: Unsplash
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