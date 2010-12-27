Какие продукты защитят от рака молочной железы

Ученые нашли способ снизить риск рака груди.

Медики рассказали о продуктах, которые помогут снизить вероятность рака молочной железы. Исследования провели ученые из университета Нью-Йорка. Они проанализировали образ жизни жительниц Пуэрто-Рико. В стране за период с 2008 по 2014 года количество больных онкологией молочных желез достиг 29% от всех пациентов. Специалисты опросили и здоровых женщин, и иностранок с раком груди. Результаты работы опубликованы в научном издании Nutrition and Cancer.

В результате эксперты пришли к выводу, что причиной снижения риска заболеваемости онкологией является употребление в пищу лука и чеснока. Те, кто не ел подобные продукты болели гораздо чаще. У тех женщин, которые едят лук и чеснок каждый день снижается риск онкологии на 67%

Кроме Пуэрто-Рико, аналогичные исследования проводились во Франции, Мексике и Китае. Исследования показали схожие результаты. Они незначительно отличались только из-заа особенности местных кухонь.

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