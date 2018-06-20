Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи

Пасха в этом году отмечается 28 апреля.

Перед праздником Пасхи повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю - на куриные яйца. Эксперты рассказали, что подешевеет после праздника. Об этом сообщает "Российская газета".

С апреля до октября-ноября стоимость яйца уходят в нижнюю часть диапазона и резко повышается к Новому году и Пасхе. Сразу после праздников на рынке наблюдается снижение цены. Ирина Нагайцева, представитель Ассоциации "Руспродсоюз"

Уже с середины апреля начали дешеветь огурцы и помидоры, так как начинают расти предложения продукции из легких теплиц. Зато заметно подорожала стоимость грибов (шампиньоны и вешенка). Во время поста цены на них на 30-40 рублей дороже. Однако, в мае их стоимость снизится.

А вот цена на мясо после Пасхи вырастит, так как с начала мая начинается "сезон шашлыков".

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