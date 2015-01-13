Какие фильмы снял режиссер Владимир Наумов: сценарист умер 29 ноября

В понедельник, 29 ноября, на 94-ом году жизни умер режиссер, актер и сценарист Владимир Наумов. Причина смерти не уточняется. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Какие фильмы снял Владимир Наумов
Совместно с режиссером и однокурсником Александром Аловым Наумов создал такие кинокартины, как "Бег", где сыграли Людмила Савельева и Алексей Баталов, это военно-исторический фильм, и первая экранизация произведений Булгакова в СССР. Также ленты "Мир входящему", "Легенда о Тиле" и "Скверный анекдот".
В 1981 году вышел его фильм "Тегеран-43", где сыграли Армен Джигарханян, Наталья Белохвостикова и Игорь Костолевский. Примечательно, что в этой картине снялись, и зарубежные актеры такие, как Ален Делон, Клод Жад, Курд Юргенс.
Владимир Наумов работал также в качестве сценариста в советском телесериале "Как закалялась сталь". Более того, в роли актера его можно встретить в кинолентах: "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".
Биография режиссера
Владимир Наумов родился в 1927 году в Ленинграде. Он учился в мастерской Игоря Савченко на режиссерском факультете ВГИКа. Добавим, что Наумов был ассистентом Савченко в его фильме "Тарас Шевченко".
На студии "Мосфильим" режиссер начал работу в 1976 году, через несколько лет в 1987 году он возглавил киностудию "Союз" киноконцерна "Мосфильм". Спустя три года режиссер становится руководителем мастерской ВГИКа. В 1983 году ему присваивают звание народного артиста СССР.
С 2002 года Наумов занимал должность первого президента Национальной академии кинематографических искусств и наук. В 2007 году режиссера наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Фото: kino-teatr.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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