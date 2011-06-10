Каким запомнят пионера русского рока Александра Градского: последние новости о причинах смерти композитора

Александр Градский - биография, творческий путь, участие в шоу "Голос"

В воскресенье, 28 ноября, стало известно о смерти певца, композитора, народного артиста и создателя одной из первых рок-групп "Славяне" в СССР Александра Градского. Он скончался в возрасте 72 лет.

Что известно о причинах смерти композитора

В СМИ сообщали, что Градский был госпитализирован в пятницу с подозрением на инсульт. По предварительным данным, артисту стало хуже после перенесенного в начале осени COVID-19. Певец скончался около двух часов ночи 28 ноября в больнице. Известно, что его состояние оставалось тяжелым.

Как сообщает РЕН ТВ, Градский лежал в нейрореанимации, у него произошел инфаркт головного мозга. Точная причина смерти устанавливается. Дата и место прощания пока не известны.

Александр Градский – пионер русского рока. Биография и творческий путь

В небольшом городе Копейске в Челябинской области 3 ноября 1949 родился Александр Градский в семье инженера и выпускницы ГИТИСа. Через восемь лет семья переехала в Москву. Известно, что после смерти матери в 1963 Градский взял ее фамилию, а до этого времени носил фамилию отца Фрадкин.

Градский обучился игре на ударных, гитаре, фортепиано, басу, скрипке и челесте. Уже в 16-летнем возрасте певец создает одну из первых в СССР рок-групп "Славяне". Годом позже будет образован коллектив "Скоморохи", который просуществует до 1979 года.

Артист также был участником таких музыкальных группах, как "Лос Панчос", "Скифы", коллектива польских студентов МГУ "Тараканы".

Автор более 200 песен и создатель музыки к 40 художественным и анимационным фильмам

Александр Градский написал советскую рок-оперу "Стадион" (1973), музыки к рок-балету "Человек" (1985). Сочинил музыку к нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Его дискография насчитывает десятки альбомов. Одним из первых фильмов, где он выступил в качестве композитора стала мелодрама Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных" (1974).

В 1976 году Градский записал композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были" для фильма "Моя любовь на третьем курсе". Песня стала лауреатом фестиваля "Песня-77" и до последнего дня была "визитной карточкой" певца.

В 2012–2014 годах Градский участвовал в телепроекте "Голос" на "Первом канале" в качестве наставника. В первых трех сезонах программы побеждали участники его команды — Дина Гарипова, Сергей Волчков и Александра Воробьева. В четвертом сезоне шоу его подопечный, Михаил Озеров, в финале занял второе место.

Десятый сезон "Голоса" начался 8 октября этого года. К моменту смерти Градского в эфир вышло только восемь выпусков. В СМИ организаторы шоу заявили, что оно будет продолжено, несмотря на смерть народного артиста России.

Ранее умер актер сериала "Бандитский Петербург" Виктор Терехов.

Фото: kino-teatr.ru