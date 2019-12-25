Как живет петербургский туристический бизнес без китайских туристов

Закрываются сувенирные лавки, рестораны. Отели ищут альтернативу.

В Петербурге изменились условия туристической отрасли, в которой она находилась с присутствием китайских путешественников. Спустя три недели после запрета на въезд из КНР в городе закрылись рестораны с китайской кухней и магазины, ориентированные на туристов из Поднебесной. Владельцы гостиниц пытаются найти новых клиентов. Они обратили свое внимание на белорусов, болгар и египтян.

Напомним, что в феврале 2020 года в Петербург не смогли приехать более 80 тысяч китайцев. На данный момент закрылись сувенирные лавки в Доме политкаторжан на ТРоицкой площади. Ранее у них парковались одновременно по 10-15 автобусов с туристами из Китая. Сейчас одной из заведений закрыто на ремонт, второй переходит в формат галереи. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Деятельность приостановило заведение "Легенда" по Большом проспекте В.О., как и "Корона" на набережной Обводного канала,а также магазин на территории Петропавловки, "Янтарь" на Конюшенной и другие точки. Ранее они сотрудничали с экскурсоводами, привозившими жителей Китая за покупками.

Рестораны также закрываются. Отсутствие клиентов коснулось точек, которые обслуживали исключительно китайских туристов. Обычно у них нет названий, лишь иероглифы на двери.

Ранее вЛенинградской области выбрали самых лучших в туристической сфере.

Фото: Piter.tv

