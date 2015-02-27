Россиянам рассказали, как обезопасить пожилых близких от мошенников

Только за 2023 год Сбербанк сумел предотвратить подобных преступлений на сумму свыше 67 млрд рублей.

Вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь дал рекомендации, как обезопасить счета пожилых близких от мошенников. Он рекомендовал установить на телефон защиту от мошенников, а в идеале не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Только за 2023 год Сбербанк сумел предотвратить подобных преступлений на сумму свыше 67 млрд рублей.

В Сбербанке мы стараемся перейти из цифровых каналов коммуникации в живое общение с нашими клиентами, для того чтобы в случае тогда, когда система антифрода останавливает мошеннические операции, помочь клиентам с ними разобраться с живым человеком, а не с помощью голосовых помощников, системы IVR и любых других цифровых сервисов. Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка

Среди разработок Сбера – подсказки от онлайн-помощника в приложении банка, база знаний "Кибрарий" и симулятор общения с мошенниками.

Если говорить о сервисах, которые, по моему мнению, дают наибольший результат в защите клиентов, это, конечно, сервисы защиты близких, когда клиент доверяет своему поручителю подтвердить его финансовую операцию. Это очень удобно. Родитель может поручить своему ребенку или своему доверенному члену семьи подтверждать те операции, которые он выполняет либо в мобильном приложении, либо в интернете, либо даже операции с традиционной банковской картой. Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка

Также в Сбере рекомендовали установить на телефон защиту от мошенников, а в идеале не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

На ПМЭФ-2024 прошла сессия, посвящённая мошенничеству в цифровой и банковской сферах.

Видео: Piter.tv