Как защитить перелетных птиц от столкновений со стеклами

Для предотвращения столкновений советуется с наружной стороны стекла повесить темные силуэты изображений хищных птиц.

Мигрирующие птицы легко могут погибнуть в результате столкновения со стеклом из-за оптического обмана. Птицы могут погибать от столкновения не только с окнами высотных зданий, но и со стеклами невысоких построек. Об этом сообщила пресс-служба омитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Для предотвращения столкновений советуется с наружной стороны стекла повесить темные силуэты изображений хищных птиц (ястребов, соколов). Птицы боятся столкновений с хищниками и не приблизятся к окну.

Для этого можно использовать специальные наклейки-стикеры, либо нарисовать силуэты тёмной краской с помощью трафаретов. Силуэты птиц можно скачать на сайте infoeco.ru.

Накануне очевидцы сообщили о гибели птиц в Красном Селе из-за "прозрачного" дорожного ограждения.

Фото: Piter.tv