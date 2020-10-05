Очевидцы сообщили о гибели птиц в Красном Селе из-за "прозрачного" дорожного ограждения

На проблему обратили внимание в пресс-службе комитета по природопользованию.

Жители Красного Села забили тревогу из-за многократной гибели птиц, разбивающихся о "прозрачное" дорожное ограждение. Сообщение о проблеме появилось от местной жительницы в группе "Транспортный коллапс. Красное Село" в соцсети "ВКонтакте".

Подписчица страницы указала, что ограждение находится на Ивангородском проспекте. Она рассказала, что за 20 минут прогулки насчитала 10 разбившихся птиц, "один еще еле живой".

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга данные о проблеме подтвердили изданию "Петербургский дневник". С вопросом о проверке на соответствие природоохранному законодательству в комитет обратились представители "Мостотреста".

В комитете рекомендуют заменить все зеркальные поверхности или изобразить на ограждении силуэты изображений хищных птиц – это будет отпугивать других пролетающих птиц. Прошлым летом этот метод испробовали после гибели чижей из-за удара об остекление надземного перехода у Яхтенной улицы.

Ранее мы сообщали о том, что ученые описали эволюцию стука дятлов. Для эволюции птицы общение не играло основополагающую роль.

Фото: vk.com/krasnoe_selo, Яна Прохорова