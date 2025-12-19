В киберполиции рассказали, как выявить признаки "заражения" гаджета

В МВД заметили, что нельзя игнорировать оповещения автоматизированных защитных систем мобильного устройства.

В киберполиции рассказали о том, как выявить заражение вредоносным программным обеспечением через настройки мобильного устройства. Соответствующей информацией с россиянами поделились через собственный аккаунт представители пресс-службы Управления российских правоохранительных органов по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. В МВД уверены, что обнаружить признаки заражения гаджета опасными приложениями способен каждый человек. Для этого ему не понадобятся специализированные программы или профессиональные навыки.

Изучите раздел "настройки - приложения - установочные пакеты". Если в списке приложений вы обнаружите таблицу Excel или pdf-документ, это повод насторожиться. сообщение от киберполиции России

В разделе настроек с путем "приложения - автозапуск приложений" тоже можно увидеть подозрительную активность. приложений. В случае, если файл включается самостоятельно раньше всех остальных приложений, то важно удалить его с мобильного устройства. Дополнительно важно проверить разрешения приложений. Уточняется, что текстовый документ не должен иметь возможности читать или отправлять SMS-сообщения. В разделе "статистика трафика" пользователь должен обратить внимание на приложения, которые не должны иметь доступ в Интернет. В случае, когда файл с названием "Документы на подпись" отправляет неизвестному адресату 1.12 мб данных, то речь идет о вредоносной программе

В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России