Петербуржцам рассказали, как выбрать яйца к Пасхе

По словам специалиста, в первую очередь нужно обращать внимание на дату сортировку, сроки годности, которые указываются на самих яйцах.

Православные верующие 24 апреля отметят Пасху. Как выбрать качественные куриные яйца, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" замначальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей "Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" Наталья Талдыкина.

По словам специалиста, в первую очередь нужно обращать внимание на дату сортировку, сроки годности, которые указываются на самих яйцах. Также в некоторых магазинах можно воспользоваться овоскопами. Если при просвете содержимое мутное – яйцо может быть испорчено. А если более или менее прозрачное, тогда яйцо свежее.

Также на яйцах не должно быт сколов, следов помета и крови. Помимо этого, специалист напомнила, что хранить вареные яйца нужно в холодильнике и не более недели.

Ранее нутрициолог назвала допустимое количество яиц в неделю.

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