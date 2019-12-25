Как в Ленобласти будет происходить снятие ограничений после майских праздников

Правительство региона разработало поэтапный план.

В Ленинградской области подготовлен план снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Для наиболее оптимального возвращения к привычной жизни, Ленобласть условно разделили на три зоны: карантинную (в Первомайском и Пикалево), зона "масочного" режима и территории со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Послабления в последней зоне начнутся уже с 12 мая. Возможно, что там откроются спортивные площадки, а жителям разрешат заниматься физическими нагрузками с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, будут открыты непродовольственные магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и массажные салоны, базы отдыха, санатории, профилактории, парки и летние кафе, за толиками которых которых можно будет находится трем посетителям.

В карантинной зоне ограничения будут более жесткими: откроются только непродовольственные магазины за исключением косметики, галантереи и парфюмерии и спортплощадки.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлен 91 новый случай коронавируса.

Фото: Pixabay