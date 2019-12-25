Дрозденко предложил способ уменьшить число алкомаркетов в Мурино

Губернатор Ленобласти уверен, что местные детутаты не заинтересованы в избавлении от подобных торговых точек. Таким образом, полномочия по устранению объектов нужно передать районным или региональным властям.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил решение по избавлению от многочисленных алкомаркетов на территории Мурино. По словам руководителя, местные депутаты могут намеренно не избавляться от объектов в силу ангажированности, либо нежелания нести ответственность. Тему Дрозденко затронул во время бизнес-форума "Энергия возможностей", сообщило издание "Ъ-СПб".

Губернатор также подчеркнул, что администрация МО "Муринское городское поселение" имеет возможности для благоустройства и застройки, которые регламентируют в том числе размещение ларьков, но бездействует. В этом случае Дрозденко предложил передать все эти полномочия властям района или на уровень областного правительства.

Вопрос решается очень легко. Установите лимит в 50 м от социально значимых объектов, и вы увидите, как этот радиус покроет весь город Мурино и количество алкогольных магазинов сократится минимум вдвое. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко наградил победителей "Губернаторского кадрового резерва" в Ленобласти.

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