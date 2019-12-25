Дрозденко предложил способ уменьшить число алкомаркетов в Мурино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил решение по избавлению от многочисленных алкомаркетов на территории Мурино. По словам руководителя, местные депутаты могут намеренно не избавляться от объектов в силу ангажированности, либо нежелания нести ответственность. Тему Дрозденко затронул во время бизнес-форума "Энергия возможностей", сообщило издание "Ъ-СПб".
Губернатор также подчеркнул, что администрация МО "Муринское городское поселение" имеет возможности для благоустройства и застройки, которые регламентируют в том числе размещение ларьков, но бездействует. В этом случае Дрозденко предложил передать все эти полномочия властям района или на уровень областного правительства.
Вопрос решается очень легко. Установите лимит в 50 м от социально значимых объектов, и вы увидите, как этот радиус покроет весь город Мурино и количество алкогольных магазинов сократится минимум вдвое.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко наградил победителей "Губернаторского кадрового резерва" в Ленобласти.
Фото: Pxhere
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