Врачи рассказали, как сохранить зрение ребенка

Детей до 3 лет не стоит приучать к играм и мультикам на мобильном телефоне, компьютере, планшете.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали петербуржцам, как сохранить зрение детей. Рекомендации опубликовали в tg-канале ведомства.

Если ребенок прищуривается, низко наклоняет голову при чтении и выполнении домашних заданий, близко смотрит телевизор или приближается к экрану монитора, быстро устает при зрительных нагрузках, то с большой вероятностью у него могут быть проблемы со зрением.

Чтобы сохранить зрение, важно уделить внимание рабочему месту ребенка и освещению на нем. Кроме того, родители должны научить ребенка держать ровно спину, а для этого важно укреплять мышцы спины и груди. Также нужно следить за расстоянием от глаз до книги или монитора во время выполнения домашнего задания или чтения. В Роспотребнадзоре рекомендуют выбирать книги с четким шрифтом на белой бумаге. Читать в движущемся транспорте нельзя, потому что это способствует зрительному утомлению.

После учебы глаза обязательно должны отдохнуть. Детям следует побольше проводить времени на свежем воздухе — это самый простой способ профилактики снижения остроты зрения. В яркую солнечную погоду не стоит отказываться от солнечных очков.

Детей до 3 лет не стоит приучать к играм и мультикам на мобильном телефоне, компьютере, планшете.

Желательно, чтобы ребенок школьного возраста пользовался мобильным телефоном при необходимости, а не для постоянных игр в нем. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

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