Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать антисептик для рук

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как выбрать антисептик для рук. По словам специалистов, лучше всего отдать предпочтение средствам с широким спектром действия – они смогут уничтожить как бактерии, так и вирусы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует антисептик, следует ознакомиться с его составом. В состав эффективного средства должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Руки нужно обрабатывать не менее 30 секунд до полного впитывания. Не забывайте протирать кожу между пальцев и кончики пальцев.
В Роспотребнадзоре напомнили, что лучшей защитой от коронавируса остается частое мытье рук с мылом.
Ранее мы рассказывали, чем можно заменить антисептик для рук.
Фото: pixabay.com
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