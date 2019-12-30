Как найти окаменелости в городе: 5 лайфхаков от создателя "Палеогорода"

Советами поделился создатель проекта "Палеогород" Антон Барашенков.

Piter.TV рассказывает, как почувствовать себя настоящим палеонтологом и отправиться на поиски окаменелостей в Петербурге. Секретами поделился создатель проекта "Палеогород" Антон Барашенков.

Для начала необходимо изучить места, которые ранее уже кто-то сумел отыскать. Информацию об окаменелостях можно найти в Google, социальных сетях или на сайте "Палеогорода", который будет работать в полном формате уже в конце месяца. Затем можно отправиться в приглянувшееся на карте место, чтобы своими глазами увидеть свидетелей многомиллионной истории.

Если вы хотите самостоятельно обнаружить окаменелость, важно понять, где ее искать (например, в известняке, из которого построены дома в центре Петербурга, запросто можно найти трилобита). Конечно, необходимо понимать, как выглядят окаменелости и каких видов бывают. Нашей съемочной группе удалось найти останки трилобита, наутилуса и эндоцераса.

Опытные искатели советуют углубиться в тему и понять, к какому периоду относятся окаменелости. Это поможет оценить значимость вашего древнего моллюска, а также произвести впечатление на друзей рассказами о Ордовиксом или Кембрийском периоде.

Фото и видео: Piter.TV