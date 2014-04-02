Как менялось количество бюджетных мест в вузах Петербурга за последние пять лет

Piter.tv решил это выяснить.

Наступило начало нового учебного года – самое время подвести итоги приемной кампании в Петербурге. В этом году на очную форму обучения в вузы подали рекордных 709 тысяч заявлений. На обучение по программам бакалавриата и специалитета принято 28 650 абитуриентов. Piter.tv решил выяснить, как менялось количество бюджетных мест в ведущих вузах Петербурга за последние пять лет.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

В этот году университету удалось побить собственный рекорд – абитуриенты с разных городов и стран подали около 100 тысяч заявлений. На бюджетные места рассчитывали 60 тысяч человек, зачислены лишь 2016 человек. Однако в СПбГУ было когда-то и больше бюджетных мест. В 2019 году бюджетниками стали 2 069 человек, а вот в 2016 году зачислено всего 1566 человек.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В этом году в университет подали также порядка 100 тысяч заявлений, на бюджет зачислено 2958 абитуриентов. Самое большое количество заявлений на бюджетные места подано на направления: "Информационная безопасность" (4586 заявлений), "Программная инженерия" (3793 заявления) и "Информатика и вычислительная техника" (2728 заявлений). По сравнению с результатами 2016 года количество зачисленных на бюджет составило + 90 человек.

Университет ИТМО

Сотрудники университета просмотрели 14342 заявления, 12230 из них были поданы на бюджетную форму обучения. Но в этом году вуз предоставил 1277 мест. Самыми популярными направлениями оказались: "Программная инженерия" (1986 заявлений), "Информационная безопасность" (1254 заявления) и "Информатика и вычислительная техника" (1243 заявления). Занимательный факт – по сравнению с показателями 2016 года в вузе почти в полтора раза уменьшилось количество бюджетных мест (- 883 места).

Санкт-Петербургский горный университет

А вот Горный университет с каждым годом увеличивал количество бюджетных мест. В 2016 году на бюджет зачислили 1427 человек, в этом году – 1831 человека, а всего было подано 33 тысячи заявлений. Самыми популярными специальностями в этом году стали: "Строительство" и "Химическая технология".

Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

В этом году ГУАП предоставил 1448 бюджетных мест, но университет вошел в топ-учебных заведений с высоким конкурсом. Также в рейтинге оказались СПБГЭУ, СПБГУ, Политех, СПБГУТД, СПБГУКиТ и не только. Однако ГУАП, как и Горный университет, радует абитуриентов количеством бюджетных мест. По сравнению с показателями 2016 года в вузе почти в полтора раза увеличилось количество бюджетных мест (+ 539 мест).

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ленина (ЛЭТИ)

Только за два месяца приемная комиссия получила более 12 тысяч заявлений, звание "бюджетник" получили 1517 человек. Традиционно самыми популярными направлениями стали: "Компьютерная безопасность", "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы и технологии". Конкурс на эти направления составил от 15 до 22 человек на место. Стоит отметить, что ЛЭТИ также балует своих абитуриентов бюджетными местами, как ГУАП и Горный университет. С 2016 года количество увеличилось на 162 места.

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

В этом году только на обучение по программам бакалавриата и специалитета подано 34 260 заявлений, а вот принять на бюджет вуз готов лишь 1346 человек – наибольшее количество бюджетных мест за последние пять лет. Наименьшее количество зафиксировано в 2016 году – 854 мест (прирост – 492 места). Больше всего, судя по данным на сайте вуза, абитуриенты хотели попасть на направления: "Лингвистика", "Перевод и переводоведение" и "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" (2 449 заявлений).

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ)

Итоги приемной кампании на 7 августа – 3829 заявлений, 2007 из них поданы на бюджет. Однако в этом году мест всего 71. В институте отметили, что количество поданных заявлений в этом году намного больше, чем в 2020 году. Самыми популярными направлениями в этом году стали: "Журналистика" и "Телевидение".

Санкт-петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

На бюджетные места в этом году могут рассчитывать 509 человек. В 2020 году университет выделил 614 мест, а подано было 11 650 заявлений. Отметим, что в этом году в вузе выделено наименьшее количество бюджетных мест за последние пять лет. В 2016 году университет был как никогда щедр на бюджетные места – 694.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП)

В этом году в университете значительно выросло число поданных заявлений – более 3000. Как заявили сотрудники учебного заведения, показатели в три раза больше, чем в 2020 году. Соответственно, абитуриенты борются за бюджетное место – конкурс составил более 50 человек на место. Кстати, число бюджетных мест в этом году (210 мест) также больше, чем в прошлом (112 мест).

Текст: Анастасия Миллер

Инфографика: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels.com