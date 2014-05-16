В этом году в петербургские вузы поступило более 28 тысяч человек

На очную форму обучения в вузы подали рекордных 709 тысяч заявлений.

В Петербурге завершился прием на бюджетные места дневных отделений вузов. На обучение по программам бакалавриата и специалитета принято 28650 абитуриентов. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году на очную форму обучения в вузы подали рекордных 709 тысяч заявлений. Средний балл новоиспеченных первокурсников составил 83,56. Выпускникам сложнее было поступить в СПбГУ, Университет ИТМО и петербургский НИУ ВШЭ, в которых средний балл по ЕГЭ составлял более 90 баллов. Общее число первокурсников в Петербурге может превысить 95 тысяч человек.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Петербург входит в топ-10 городов России по уровню подготовки абитуриентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге подняли цены на высшее образование.

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