По словам специалистов зоопарка, Федя сначала не понимал, что душ из шланга поможет ему чувствовать себя гораздо комфортнее в жаркий летний день.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как приучали купаться казуара Федю.

У нас в зоопарке живёт необычная и чарующая своей харизмой птица! Познакомьтесь с казуаром Федей – отважный самец-подросток, который только начал познавать мир. сотрудники Ленинградского зоопарка

По словам специалистов зоопарка, Федя сначала не понимал, что душ из шланга поможет ему чувствовать себя гораздо комфортнее в жаркий летний день, но со временем ему стало привычно и радостно стоять под струйками воды.

Сотрудники приглашают посмотреть на казуара 14 августа, в честь 157-летия зоопарка будет множество программ.

На прошлой неделе медведица Хаарчаана открыла арбузный сезон в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк