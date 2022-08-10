Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как приучали купаться казуара Федю.
У нас в зоопарке живёт необычная и чарующая своей харизмой птица! Познакомьтесь с казуаром Федей – отважный самец-подросток, который только начал познавать мир.
сотрудники Ленинградского зоопарка
По словам специалистов зоопарка, Федя сначала не понимал, что душ из шланга поможет ему чувствовать себя гораздо комфортнее в жаркий летний день, но со временем ему стало привычно и радостно стоять под струйками воды.
Сотрудники приглашают посмотреть на казуара 14 августа, в честь 157-летия зоопарка будет множество программ.
На прошлой неделе медведица Хаарчаана открыла арбузный сезон в Ленинградском зоопарке.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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