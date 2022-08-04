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Медведица Хаарчаана открыла арбузный сезон в Ленинградском зоопарке

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Трапеза прошла прямо в бассейне.

Для белой медведицы Хаарчааны из Ленинградского зоопарка открыли арбузный сезон. Кадры с поеданием сочной ягоды выложили сотрудники учреждения в социальных сетях. 

Во время заплыва белоснежной красавицы в бассейне ей дали попробовать половину арбуза. Медведица не стала упускать возможность полакомиться сезонным деликатесом и оставила от него только корку. Как отметили работники зверинца, животное напоминает посетителям о важности натуральных летних витаминов. 

В дикой природе белые медведи также питаются водорослями и ягодами.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали забавных обезьянок саймири из Ленинградского зоопарка.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк 

Теги: белый медведь, ленинградский зоопарк, санкт-петербург, сезон арбузов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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