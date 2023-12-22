Как изменились за год цены на трехлетние немецкие автомобили

Сравнивались цены автомобилей 2020 года выпуска по состоянию на январь 2023 года с ценами машин 2021 года выпуска в январе 2024 года.

В 2023 году продажи новых немецких автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz в России существенно сократились даже в сравнении с кризисным 2022 годом. На сегодняшний день вторичный авторынок остается чуть ли единственной возможностью приобрести премиальный немецкий автомобиль Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Портал 110km.ru изучил статистику по продаже трёхлетних машин в собственной базе объявлений и выяснил, как за последний год изменились цены на Audi A6, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.

Сравнивались цены автомобилей 2020 года выпуска по состоянию на январь 2023 года с ценами машин 2021 года выпуска в январе 2024 года. Так трехлетние Audi A6 стоили в среднем в России 3,96 млн рублей. За год их цена выросла на 34% до 5,3 млн рублей.

Существеннее подорожали BMW 5-Series. Если в январе 2023-го они стоили в среднем 4,04 млн рублей, то в январе 2024 года цены выросли на 62% до 6,54 млн рублей.

Год назад за трёхлетний автомобиль Mercedes-Benz E-Class стоил в среднем 3,79 млн рублей. К январю 2024 года средняя цена выросла на 73% и достигла отметки в 6,58 млн рублей.

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