Эксперт рассказал россиянам о способах избежать блокировки iPhone

Технически компания Apple может заблокировать гаджет удалённо.

Представители Apple не намереваются блокировать iPhone, уже купленные на территории России. Однако техническая возможность этого всё равно остаётся: руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин в беседе с телеканалом "360" дал россиянам советы по тому, как избежать потери своего устройства.

Конечно, технически такое действие возможно. Вспомните, как Apple отключила карты „Мир" от своей платежной системы или как некоторые другие устройства зарубежного производства превратились в кирпичи. Евгений Баклушин, уководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ

Так, для надёжности можно зарегистрировать iPhone с помощью зарубежного аккаунта и пользоваться им только при включённом VPN., отметил эксперт. Однако компания может пойти на такой радикальный шаг лишь в одном случае: для защиты своих интересов, в том числе давление на которые может быть оказано со стороны недружественных государств.

Как заключил эксперт, владельцам техники Apple в России пока ничего не угрожает.

Ранее мы сообщили о том, что Apple представила новую умную колонку HomePod.

Фото: Pxhere