Стало известно, как длинные праздники отразятся на зарплате петербуржцев

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце праздничных нерабочих дней не должно влиять на размер фиксированного оклада.

Январь 2025 года отличался длинными выходными: начало праздников пришлось на воскресенье, 29 декабря, а окончание — на понедельник, 8 января. Таким образом, общая продолжительность выходных составила 11 дней. Как рассказа spb.aif.ru юрист SuperJob Александр Южалин, несмотря на стремление некоторых работодателей сократить расходы, они обязаны компенсировать эти дни.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце праздничных нерабочих дней не должно влиять на размер фиксированного оклада. Следовательно, работники с окладом не понесут финансовых потерь.

Если же сотруднику установлена почасовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, возможны изменения в зарплате. Они зависят от количества фактически отработанных часов или объема выполненных задач, уверен Южалин.

Однако такие работники должны получить дополнительное вознаграждение, если они не работали с 1 по 8 января. Если же они были привлечены к труду в эти дни, работа оплачивается в двойном размере.

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Фото: Piter.TV