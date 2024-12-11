Острый дефицит работников на ПВЗ наблюдается в Петербурге

Чаще всего в городе требуются упаковщики — такие вакансии составляют 60% от общего числа открытых позиций с начала года.

С января 2025 года в Петербурге было открыто более 1600 вакансий для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), что на 106% превышает показатели прошлого года, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертов рынка труда.

Эксперты отмечают, что спрос на работников ПВЗ растет уже пятый год подряд. За прошедший год зарплаты этих сотрудников увеличились на 13% и составили в среднем 80,9 тыс. рублей в месяц.

Чаще всего в городе требуются упаковщики — такие вакансии составляют 60% от общего числа открытых позиций с начала года. Им предлагают зарплату в среднем 67,5 тыс. рублей, что на 17 тыс. рублей больше, чем в начале года.

Эти вакансии наиболее популярны среди молодежи. Каждый пятый житель Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 35 лет (21%) уже имеет опыт работы в ПВЗ, а еще 7% рассматривают такую возможность.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы рассказали о рабочем месте мечты.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)