Петербуржцы рассказали о рабочем месте мечты

Большинство опрошенных петербуржцев под комфортностью рабочего места понимают чистоту и порядок в офисе (73%), наличие современного оборудования (66%), удобную мебель (72%), оптимальную температуру воздуха (69%) и отсутствие посторонних шумов (46%).

2024 год уже называют рекордным по числу сделок на рынке офисной недвижимости: по оценке IBC Real Estate, объем инвестиций в бизнес-центры составил 354 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Компании стремятся создать комфортные условия для своих сотрудников, однако далеко не всем это удаётся. Лишь 54% офисных работников в Петербурге оценивают своё рабочее место как удобное, тогда как остальные не удовлетворены условиями труда, считая их некомфортными, неудобными, грязными, холодными или нефункциональными. Эти данные были получены в результате совместного исследования компаний РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты, и hh.ru.

Большинство опрошенных петербуржцев под комфортностью рабочего места понимают чистоту и порядок в офисе (73%), наличие современного оборудования (66%), удобную мебель (72%), оптимальную температуру воздуха (69%) и отсутствие посторонних шумов (46%). Примечательно, что каждый второй участник опроса (53%) считает важным наличие зоны отдыха на работе, что является самым высоким показателем по России (средний показатель по стране — 36%).

Менее важными, но всё же значимыми факторами являются наличие кофемашин и перекусов (43%), а также отсутствие сквозняков (30%). Лишь 1% респондентов отметили, что им безразлично состояние офиса, поскольку важнее хорошие отношения с коллегами и интересные задачи.

Как прокомментировала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, среди ответов встречались довольно необычные пожелания относительно рабочего места. Один из участников заявил, что для него комфорт на работе напрямую связан с количеством кошек в офисе: чем больше кошек, тем лучше. Некоторые респонденты хотели бы, чтобы офис был дружественным к собакам. Ещё одно предложение, которое могло бы улучшить условия труда, — это наличие диванов и кроватей, позволяющих работать лёжа.

Интересен тот факт, что многие работодатели идут навстречу своим сотрудникам и создают в офисах уникальные пространства. Например, некоторые ИТ-компании и банки оборудуют в офисах спортивные залы, комнаты для йоги и фитобары, чтобы облегчить сотрудникам поддержание баланса между работой и личной жизнью.

Некоторые компании пошли ещё дальше и организовали так называемые "комнаты сна" — специально оборудованные помещения, напоминающие капсулы отелей, предназначенные для коротких перерывов или сна, что способствует повышению производительности и эффективности работы. Другая интересная идея — звукоизолированные комнаты для снятия стресса, где сотрудники могут выплеснуть накопившиеся эмоции и "прокричаться".

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)