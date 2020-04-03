Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны создали учебное заведение на месте спортивно-гостиничного комплекса для клуба дзюдо "Явара-Нева" Аркадия Ротенберга.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, как будет выглядеть новый филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Новый военно-строительный комплекс Минобороны появился на месте спортивно-гостиничного комплекса для клуба дзюдо "Явара-Нева" Аркадия Ротенберга. Здание реконструировали под спальный корпус на 560 мест. В комплексе появился многофункциональный зал, библиотека, медпункт, фехтовальный зал и гимнастичесие тренажеры.

"По многочисленным просьбам родителей девушек первого набора особое внимание уделено созданию парка с зелеными насаждениями для встреч и прогулок", —сказано в сообщении.

Отмечается, что вокруг комплекса Минобороны также появятся велодорожки.

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Фото:Петербургский дневник