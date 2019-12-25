Как Выборг подготовился к Новому году

Для жителей подготовлены конкурсы, мастер-классы, выставки и другие мероприятия в онлайн-формате.

В преддверии празднования Нового года и Рождества учреждения культуры Выборга подготовили для жителей и гостей города развлекательную программу. В связи с эпидемиологической обстановкой стать участниками конкурсов, мастер-классов, тематических открытых уроков, посетить выставки и другие мероприятия желающие смогут в онлайн-формате.

Кроме того, с 16 декабря в рамках социально-культурного проекта "Рождество без границ" в библиотеке А. Аалто работает выставка декоративно-прикладного искусства "Волшебные мгновения Рождества". Мероприятие проходит в режиме офлайн при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Отметим, по традиции в декабре, помимо праздничного оформления улиц и площадей Выборга, тематические экспозиции, гирлянды и другие декоративные элементы украшают фасады и витрины магазинов, торговых центров, зданий предприятий и организаций города.

Администрация выражает благодарность представителям малого и среднего бизнеса, которые ежегодно участвуют в подготовке к Новому году и Рождеству, создавая тем самым атмосферу праздника.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге наградили инициативных граждан.

Фото: администрация МО "Выборгский район"