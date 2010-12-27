Петербург готовится к 76-й годовщине снятия блокады

В 2020 году впервые в Ледовом дворце состоится праздник для ветеранов.

В Петербурге состоялся Координационный совет по делам ветеранов, в мероприятии принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Александр Ржаненков, который является председателем комитета по соцполитике, заявил, что Петербург готов к проведению мероприятий 18 января, которые посвящены Дню прорыва блокады Ленинграда.

В 2020 году впервые в Ледовом дворце состоится праздник для ветеранов, которые в годы войны трудились в промышленности. Также на Пискаревском кладбище возложат венки, а в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт, а завершении дня будет дан салют.

Также на рассмотрении находится предложение о проведении шествия на Дворцовой площади.

В 2020 году ветеранам вручат медали и выплаты к 75-летию Победы.

Фото: Piter.TV