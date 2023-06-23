Кагановская и Некрасов победили на турнире памяти Панина-Коломенкина в танцах на льду

Фигуристы набрали 195,16 балла, обновив короткую программу после контрольных прокатов.

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина". Победу в танцах на льду одержали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набравшие 195,16 балла. Как сообщает "Спорт-Экспресс", пара представила обновленную короткую программу, доработанную после контрольных прокатов в конце сентября.

Второе место с результатом 176,46 балла заняли Анна Коломенская и Артем Фролов. Бронзовыми призерами стали Александра Шинкаренко и Михаил Антонов (161,77 балла).

Напомним, что соревнования памяти Николая Панина-Коломенкина — первого российского Олимпийского чемпиона — проходили в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября. Турнир собрал ведущих фигуристов страны, выступавших в нескольких дисциплинах.

Ранее Piter.TV сообщал, что ледовый стадион-трансформер появится на юге Петербурга.

Фото: Telegram / "Василиса Кагановская | ОФК | Official Group"