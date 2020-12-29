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"Янтарный лев" из Кронштадта получил крупный штраф за антисанитарию в кафе
Сегодня, 16:20
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himif

"Янтарный лев" из Кронштадта получил крупный штраф за антисанитарию в кафе

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Нарушения нашли в кафе "Трактир".

Кронштадтский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей ООО "Янтарный лев" за антисанитарию в принадлежащем ему кафе "Трактир" на Посадской улице в Кронштадте. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как выяснилось в минувшем октябре, в заведении не проводилось обеззараживание воздуха – оборудование для этого отсутствовало. Кроме того, бармен работал без перчаток и медицинской маски, для уборки разных помещений не нашлось дезинфицирующих средств. Отмечается, что в кафе довольствовались "Белизной", предназначенной для отбеливания тканей и мытья посуды, плитки, мусорных ведер и сантехники. 

Ранее мы рассказывали, как после ночного рейда в центре Петербурга опечатали четыре заведения.

Фото: pixabay

Теги: антисанитария, кафе, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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