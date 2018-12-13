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Кафе на Васильевском острове оштрафовали за незаконный оборот алкоголя 
Сегодня, 20:10
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IRINA_CHALKINA

Кафе на Васильевском острове оштрафовали за незаконный оборот алкоголя 

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Предпринимателя на 180 тысяч рублей.

В Петербурге "прикрыли" кафе на Васильевском острове, в котором незаконно торговля алкогольной продукцией. Об этом информирует прокуратура Северной столицы. 

Так, сотрудники ведомства пришли под прикрытием в заведение, которая располагается на Малом проспекте. Сотрудники заведения предложили им пригубить алкогольным напитком. Однако, соответствующей лицензии у кафе не было. 

В итоге ведомство возбудило дело об административном правонарушении. По решению суда предпринимателя на 180 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржца взяли под стражу из-за публикации интимных фото экс-жены

Фото:pixabay

 

Теги: незаконный оборот алкоголя, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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