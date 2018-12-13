Кафе на Васильевском острове оштрафовали за незаконный оборот алкоголя 

Предпринимателя на 180 тысяч рублей.

В Петербурге "прикрыли" кафе на Васильевском острове, в котором незаконно торговля алкогольной продукцией. Об этом информирует прокуратура Северной столицы.

Так, сотрудники ведомства пришли под прикрытием в заведение, которая располагается на Малом проспекте. Сотрудники заведения предложили им пригубить алкогольным напитком. Однако, соответствующей лицензии у кафе не было.

В итоге ведомство возбудило дело об административном правонарушении. По решению суда предпринимателя на 180 тысяч рублей.

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Фото:pixabay