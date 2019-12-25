Кафе и магазины у метро "Чернышевская" теряют трафик из-за закрытия станции

Трудности испытывают даже крупные арендаторы.

Закрытие станции метро "Чернышевская" отразилось на посещаемости ближайших заведений общепита и магазинов. Трафик снизился у многих арендаторов на соседних со станцией улицах. Об этом сообщает РБК Петербург.

Руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова рассказала изданию, что ситуация негативно повлияла даже на таких крупных представителей стрит-ретейла, как KFC. Остро встаёт вопрос о снижении платежей, которых требуют арендодатели.

Тем не менее, собственники по-прежнему не спешат снижать арендные ставки. По мнению Фиофиловой, в текущей ситуации было бы логично уменьшить посту за пользование поседениями на 20-30%, в противном случае может начаться простой.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре объёмы ввода новостроек в Петербурге снизились на 50%.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы