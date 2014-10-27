Кадры спасения собаки из-под завалов после землетрясения в Мексике облетели весь Мир

Более 200 человек погибли, сотни людей остаются под завалами в результате мощного землетрясения постигшего Мексику.

Накануне, 19 сентября в Мексике произошло крупное землетрясение с силой 7,1 баллов по шкале Рихтера. В результате мощных подземных толчков погибло по неофициальным данным более 200 человек. Разрушено около 45 зданий. Среди них школа, в которой погибли 22 учащихся.

Спасатели с помощью добровольцев работают на разборке завалов, спасая людей. На видео попало и спасения собаки, которую обнаружили в ходе спасательных работ. На кадрах видно, как бережно люди вытаскивают собаку, а сотни людей, которые были поблизости, обрадовались чудесному спасению четвероногого.

Видео: Twitter/New India