Кадри Симсон: Россия вместе с СВО начала энергетическую войну против Европы

Еврокомиссар напомнила об импортозамещении ресурсов.

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон считает, что Россия вместе со своей специальной военной операцией начала энергетическую войну против европейского региона. Соответствующее заявление специалист сделала в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме, организованного в Давосе. Эксперт полагает, что странам ЕС все равно удалось избавиться от зависимости из-за российских энергетических ресурсов и обезопасить себя этой зимой, так как внутренние газовые хранилища на текущий момент заполнены на 81%.

Россия на самом деле открыла две двери: одна - война против Украины, вторая - энергетическая война против Европы. Кадри Симсон, европейский комиссар

Кадри Симсон: ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников.

Фото и видео: WORLD Economic Forum