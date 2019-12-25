В пресс-службе Чечни от комментариев отказались.

Главу Чечни Рамзана Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за подозрений на COVID-19. Об этом пишет агентство "Интервфакс" со ссылкой на собственные источники в медицинской сфере.

Новость об этом напечатало и издание Baza. Журналисты рассказали, что несколько дней назад глава Чечни почувствовал лёгкое недомогание, но счёл его за ОРВИ. Позже состояние Кадырова ухудшилось и ему посоветовали обратиться к столичным врачам.

По неофициальным данным, у Рамзана Кадырова зафиксировано поражение лёгких, есть подозрение на коронавирус.

В пресс-службе Чечни от комментариев отказались.

Ранее в Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам.