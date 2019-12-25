В республике спокойная обстановка, дополнительных ограничительных мер не вводилось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что правоохранительные органы заранее знали о приезде данных боевиков в регион.

Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он подчеркнул, что местные жители помогали в поиске боевиков — они сообщили о подозрительных людях в одном из домов. Кадыров заявил, что приехавшие планировали устроить теракт в Чечне. С места боёв между ними и силовиками изъяли боеприпасы, оружие и средства связи.

В данные момент, по словам главы Чечни, в республике спокойная обстановка, дополнительных ограничительных мер не вводилось. По его мнению, силовики сработали тихо, профессионально и слаженно.

Ранее мы писали, что в Грозном ликвидированы двое боевиков.

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