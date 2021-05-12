Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Он пожелал им удачи и скорейшего возвращения на родину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что группа добровольцев отправилась в Донбасс из Грозного. По его словам, каждый из них имеет хорошую подготовку благодаря инструкторам российского университета спецназа. Глава республики пожелал добровольцам удачи и скорейшего возвращения на родину.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки.

Видео: Telegram / Kadyrov_95