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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

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Он пожелал им удачи и скорейшего возвращения на родину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что группа добровольцев отправилась в Донбасс из Грозного. По его словам, каждый из них имеет хорошую подготовку благодаря инструкторам российского университета спецназа. Глава республики пожелал добровольцам удачи и скорейшего возвращения на родину.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: глава чечни, добровольцы, рамзан кадыров, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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