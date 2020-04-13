Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР

Информацию главе Чечни передал Герой РФ Замид Чалаев.

В ЛНР освобожден поселок Тошковка. Об этом сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram.

Кадыров добавил, что проделанной работе по взятию населенного пункта отсчитался Герой России, командующий подразделениями в Луганском направлении Замид Чалаев.

Поселок Тошковка находится вблизи города Лисичанска. На данный момент силы ЛНР могут продолжить двигаться в его направлении, что создают угрозы для сил ВСУ, засевших в Горском и Золотом.

Ранее представители ВГА Запорожской области сообщили о гибели 57 офицеров ВСУ после удара "Калибрами".

Видео: Telegram / Kadyrov_95