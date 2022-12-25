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Кадыров сообщил о приезде в Чечню Кириенко и Трутнева

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Они посетили тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о приезде в республику первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко и зампреда правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров встретил Кириенко и Трутнева в международном аэропорту Грозного. Они посетили тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе.

Ранее Кадыров обратился к мусульманам на китайском и призвал объединяться против Америки.

Видео: Telegram / Kadyrov

Теги: глава чечни, рамзан кадыров, сергей кириенко, юрий трутнев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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