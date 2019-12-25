Кадыров сообщил о формировании батальона из военнослужащих-чеченцев в составе МО РФ

Глава Чечни рассказал о проведенном смотре-построении нового батальона "Запад-Ахмат".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании боевого батальона "Запад-Ахмат" из военнослужащих-чеченцев в составе Министерства по обороне России. Соответствующее заявление российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Он напомнил, что начальник местного штаба специальной военной операции Магомед Даудов посетил военный комиссариат республики по поручению самого Рамзана Кадырова. Чиновник провел смотр построения батальона "Запад-Ахмат", который будет находиться в подчинении командования Южного военного округа.

Я горд, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон "Запад-Ахмат" и укомплектовать его достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава региона уточнил, что на должность командира нового батальона выбрали Исмаила Агуева, который хорошо проявил себя в рамках СВО на Донбассе.

Кадыров: промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95