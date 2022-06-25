Кадыров: промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены

Глава Чечни рассказал о контроле ЛНР и ВС РФ над территорией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под российский контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, в которых расположен местный завод "Азот". Соответствующее заявление от чиновника опубликовано в его Telegram-канале. Глава региона записал для граждан новое видеообращение. Он пояснил, что как и обещал, продолжает говорить о хороших новостях по специальной военной операции на Украине.

Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены!...Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго! Рамзан Кадыров, глава Чечни

Российский политик напомнил о том, что с территории предприятия силы народной милиции Донбасса и ВС РФ вывели порядка 800 мирных жителей. В настоящее время в аэропорту продолжаются локальные бои с "остатками бандгрупп". Рамзан Кадыров добавил, что вся территория уже контролируется подразделениями Луганской народной республики.

Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95