Кадыров: промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под российский контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, в которых расположен местный завод "Азот". Соответствующее заявление от чиновника опубликовано в его Telegram-канале. Глава региона записал для граждан новое видеообращение. Он пояснил, что как и обещал, продолжает говорить о хороших новостях по специальной военной операции на Украине.
Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены!...Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Российский политик напомнил о том, что с территории предприятия силы народной милиции Донбасса и ВС РФ вывели порядка 800 мирных жителей. В настоящее время в аэропорту продолжаются локальные бои с "остатками бандгрупп". Рамзан Кадыров добавил, что вся территория уже контролируется подразделениями Луганской народной республики.
Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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