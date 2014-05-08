Глава Чечни показал, как солдат сдает оружие и боеприпасы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным. Соответствующий ролик распространился через собственный аккаунт российского чиновника в социальных сетях. На кадрах продемонстрировано, что боец противоположной стороны конфликта принимает решение перейти на сторону РФ. Он передал военным из специального полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова свое оружие и боеприпасы. Кадыров сослался на слова Героя России Замида Чалаева. Тот отметил, что солдат ВСУ отказался выполнять приказы своего командования.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных. Он разместил в социальных сетях видно, на котором местные военнослужащие просят киевский режим разобраться с ситуацией. Они выразили недовольство своим командованием.

Кадыров сообщил о полном освобождении города Золотое в ЛНР.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95