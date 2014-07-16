Войска РФ зачищают территорию от местных неонацистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что что населенный пункт Золотое в Луганской Народной Республике полностью освобожден. Соответствующее заявление опубликовано в собственном Telegram-аккаунте российского чиновника. Эксперт пояснил, что о хороших новостях ему сообщил "его дорогой брат, герой России" Замид Чалаев. Тот отметил, что Золотое освобождено от присутствия в нем местных нацистских оккупантов.

Бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское. Зачистка идет поэтапно, кольцо сил Росгвардии, МВД России и народной милиции ЛНР понемногу сужается. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни отметил, что постепенно российские силы находят украинских националистов в зданиях, после чего "методично милитаризируют" территорию. Рамзан Кадыров уверен в том, что успеха ВС РФ удается достичь благодаря новой тактике ведения боевых действий. По мнению чиновника, в последние дни освобождение земель ведется быстрее и эффективнее, а среди националистов замечен панические настроения.

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над двумя населенными пунктами южнее Лисичанска.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95