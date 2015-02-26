Генштаб ВСУ признал потерю контроля над двумя населенными пунктами южнее Лисичанска

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю контроля киевского режима над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска, а также севернее городов Горское и Золотое. на этих территориях силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ, ведут боевые операции по окружению группировок ВСУ.
На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка
Александр Штупун, пресс-секретарь Генштаба ВСУ
Напомним, что источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР уведомил о том, что силы народной республики Донбасса взяли под контроль единственную дорогу из города Северск, по которой военные Украины завозили боеприпасы в Лисичанск.
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР.
Фото и видео: YouTube / Генеральний штаб ЗСУ
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