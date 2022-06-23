Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

Глава Чечни рассказал о том, что военные уничтожили многих националистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка, расположенного на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале. По данным эксперта, военные смогли прямо на месте ликвидировать многих националистов из Украины.

Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской народной республики. пост Рамзана Кадырова

Чиновник напомнил о том, что отдельным местным боевикам удалось скрыться, но российские военные пообещали их разыскать. Кадыров подчеркнул подписчикам, что ежедневно чеченские и российские подразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса от "националистической нечисти". Он уверен, что победа уже близко. В настоящее время в ДНР освобождена практически вся территория. Исключением стали Лисичанск и Северодонецк в их промышленных зонах.

Кадыров анонсировал сообщение об окружении Лисичанска.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95