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Кадыров анонсировал сообщение об окружении Лисичанска

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Глава Чечни заявил о скором взятии в кольцо националистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал в ближайшее время сообщение об окружении Лисичанска. Соответствующее заявление российский чиновник сделал во время своего видеообращения в собственном Telegram-канале. По данным эксперта, ВС РФ возьмут в кольцо противника, а далее начнут зачистку территории от местных националистов.

В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: всу, донбасс, лисичанск, рамзан кадыров, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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