Кадыров анонсировал сообщение об окружении Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал в ближайшее время сообщение об окружении Лисичанска. Соответствующее заявление российский чиновник сделал во время своего видеообращения в собственном Telegram-канале. По данным эксперта, ВС РФ возьмут в кольцо противника, а далее начнут зачистку территории от местных националистов.
В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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