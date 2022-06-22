Кадыров анонсировал сообщение об окружении Лисичанска

Глава Чечни заявил о скором взятии в кольцо националистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал в ближайшее время сообщение об окружении Лисичанска. Соответствующее заявление российский чиновник сделал во время своего видеообращения в собственном Telegram-канале. По данным эксперта, ВС РФ возьмут в кольцо противника, а далее начнут зачистку территории от местных националистов.

В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95